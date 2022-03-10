ABD: "Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı" - Son Dakika
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ABD: "Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı"

10.03.2022 09:55
ABD: "Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı"

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgedeki istihbarat gözetim faaliyetleri ve balistik füze savunma hazırlıklarının artırıldığını belirterek, "Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı" açıklamasını yaptı.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından bölgedeki istihbarat gözetim faaliyetleri ve balistik füze savunma hazırlıklarının artırıldığını belirterek, "Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de gözetim faaliyetleri hızlandı" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kore 2022 yılı başından bu yana gerçekleştirdiği füze denemeleri ile uluslararası toplumun tepkisini çekmeye devam ederken, ABD de alarma geçti. ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın son denemelerinin ardından bölgedeki savunma faaliyetlerine ilişkin hazırlıkların artırıldığı bildirildi. Kuzey Kore'nin füze geliştirmeye yönelik faaliyetlerindeki "önemli artışın" endişe ile izlendiği belirtilen açıklamada, "ABD, geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen son balistik füze denemesi de dahil olmak üzere Pyongyang'ın füze denemelerini kınıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Çin ile Kore Yarımadası arasındaki Sarı Deniz'de istihbarat ve gözetim faaliyetlerinin hızlandırıldığı kaydedilirken, aynı zamanda balistik füze savunma yeteneklerine yönelik hazırlık seviyesinin de artırıldığı vurgulandı. Açıklamada Güney Kore'ye de atıfta bulunularak, "Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın savunmasına olan bağlılığımız tamdır" denildi. ABD'nin Kore Yarımadası'nın tamamen nükleer silahlardan arındırılmasını amaçlayan "ciddi ve sürdürülebilir" diplomasiye bağlılığını devam ettirdiği de belirtildi.

PYONGYANG FÜZE PROGRAMINA HIZ VERMİŞTİ

Kuzey Kore, bu yıl 9 füze denemesi gerçekleştirerek nükleer silah programına yeniden hız kazandıracağının sinyalini vermesinin ardından dünya kamuoyunda tepki almıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı dünyasına yönelik nükleer restinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u füze programını sürdürme konusunda cesaretlendirmiş olabileceği de iddia edilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

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Kaynak: İHA

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