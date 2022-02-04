ABD: Çin ile yakın ilişki, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisini azaltmayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'nın ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak için Çin ile yakın ilişki kurmasının, Moskova'ya ödetilecek ekonomik bedeli karşılamayacağını söyledi.

Günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulunan Price, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda ABD tarafından ağır yaptırımlara maruz bırakılacağını yineledi.

Rusya'nın bu yaptırımların etkisini azaltmak üzere Çin ile yakın ilişkiler kurmaya çalıştığına ilişkin bir soruya yanıt veren Price, Ukrayna'nın işgal edilmesinin sadece bu ülke ve Avrupa için değil Çin dahil bölgenin dışındaki ülkeleri etkileyeceğini söyledi.

Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin'li mevkidaşı Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesinde Rusya'nın saldırganlığının yol açacağı küresel güvenlik ve ekonomik risklerin çok büyük olacağını söylediği ve Çin'in de bundan etkileneceğini hatırlattığını dile getirdi.

Olası bir işgalin Rusya'ya çok ağır mali bedellerinin olacağını vurgulayan Price, "Rusya, Çin ile daha yakın bir ilişki kurarak bu sonuçların bir kısmını telafi edebilecek, bu sonuçların bir kısmını hafifletebilecek bir konumda olacağını düşünüyorsa, durum böyle değil. Aslında Rus ekonomisini birçok yönden daha kırılgan hale getirecek. Örneğin, temel teknolojilerin ana girdilerinin nereden geldiğine bakarsanız, bunlar hala Batı'dan geliyor. Kendilerini Batı ile işlem yapma, Batı ile - Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden - ithalat yapma yeteneğinden mahrum ederler, üretken kapasitelerini ve yenilikçi potansiyellerini önemli ölçüde düşürürler." diye konuştu.

Price, ayrıca ABD'nin yaptırımlarının etkisini azaltmak için Rusya ile iş tutan uluslararası firmalara karşı kullanabilecekleri birçok araç olduğuna da dikkat çekti.

Çin ile yakın ilişkisinin Rusya'yı nasıl daha kırılgan hale getireceğine ilişkin bir soruya Price, şu yanıtı verdi:

"Çünkü bu Rus ekonomisini tek bir ekonomiye ya da bir ekonomiye çok daha fazla bağımlı hale getirecektir. Bu, Putin'in sözünü ettiğimiz tedbirlerin, uyardığımız sonuçların bir etkisi olmayacağını düşünmesi halinde, Rus ekonomisi için bir felaket reçetesidir. ve hiçbir ortaklık, elimizdeki finansal araçlar, elimizdeki yaptırım araçları, ihracat kontrol eylemleri göz önüne alındığında, bahsettiğimiz devasa ekonomik zararı kurtaramaz."

ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland, daha önce Çin'in Moskova üzerindeki etkisini kullanarak Rusya'yı olası bir Ukrayna operasyonundan vazgeçirmesi çağrısında bulunmuştu.