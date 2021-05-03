ABD-Çin ilişkileri: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin'i 'daha baskıcı ve saldırgan' olmakla suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i ülke dışında "daha saldırgan", ülke içinde de "daha baskıcı" davranmakla suçladı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Blinken, Çin'e baskı uygulamak istemediklerini ancak Pekin'in kurallara dayalı uluslararası sistemi zayıflatmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Blinken, ABD ve Çin ordularının karşı karşıya gelmelerinin ise iki ülkenin de çıkarlarına ters düşeceğini vurguladı.

Washington-Pekin hattında son dönemde gerginlik koronavirüs salgını, ticari ilişkiler ve casusluk iddiaları sonrası son yılların en üst düzeyine çıkmıştı.

Çin, Washington yönetimine eski ABD Başkanı Başkanı Donald Trump döneminde gerileyen ilişkilerin düzelmesi çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Şubat ayında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile iki saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Antony Blinken, CBS'a verdiği röportajda bu ikili görüşmenin detaylarına da değindi.

Blinken, "Başkan Biden, Çin'in belli alanlarda attığı adımların- ki buna bazı ekonomik faaliyetler ve fikri mülkiyet hırsızlığı da dahil -Washington'da kaygı yarattığı konusunda net konuştu" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, yüz milyarlarca dolar değerinde "fikri mülkiyet ve ticaret sırları hırsızlığı" yapmakla suçladığı Çin'i, "düşman ülke" olarak nitelendirecek ifadelerden ise kaçındı.

"Çin meselesini halletmemek gibi bir lüksümüz yok. İster çekişmeli ya da rekabetçi yönüyle olsun, ister işbirlikçi yönüyle, bu ilişkide gerçek anlamda güçlükler var" diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pekin'e 'Bu şekilde devam edemez, etmeyecek' dememiz için ortak görüşteki, benzer haksızlıklara uğramış ülkeleri bir araya getirirsek çok daha etkin ve güçlü oluruz."