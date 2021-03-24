ABD, Çin'in Güney Amerika sularındaki balıkçılık faaliyetlerini yakından izlediklerini açıkladı - Son Dakika

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Çin'in Güney Amerika ülkelerine ait sularda yaptığı balıkçılık faaliyetlerini yakından izlediklerini bildirdi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Çin'e ait balıkçı teknelerinin Güney Amerika sularında avlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin bu konuda Güney Amerika ülkeleri ile bir koalisyon kuracağı iddialarına yanıt veren Psaki, "Ulusal güvenlik ekibimiz, Çin'e ait teknelerin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini yakından izliyor." ifadesini kullandı.

Psaki, Çin ile 18-19 Mart'ta Alaska'da yapılan toplantıyı anımsatarak, ortak çıkar konularında Çin ile çalıştıklarını vurguladı.