ABD, Çin'in Ivanka Trump'a verdiği marka tescillerini konuşuyor
1 saat önce
Çin hükümeti, ABD ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi.
Çin
hükümeti, ABD
ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump
'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi. Bu durum, ABD'de etik tartışmalarını beraberinde getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:40
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