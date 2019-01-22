Son Dakika Haberleri: ABD, Çin'in Ivanka Trump'a verdiği marka tescillerini konuşuyor

ABD, Çin'in Ivanka Trump'a verdiği marka tescillerini konuşuyor

1 saat önce

Çin hükümeti, ABD ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi.

ABD, Çin'in Ivanka Trump'a verdiği marka tescillerini konuşuyor, System.String[]
Çin hükümeti, ABD ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi. Bu durum, ABD'de etik tartışmalarını beraberinde getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:40 

Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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