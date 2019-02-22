Son Dakika Haberleri: Abd-Çin Ticaret Anlaşması Umuduyla Petrol Fiyatları Yükseldi

Abd-Çin Ticaret Anlaşması Umuduyla Petrol Fiyatları Yükseldi

1 saat önce

– Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarıyla yükseldi.

Abd-Çin Ticaret Anlaşması Umuduyla Petrol Fiyatları Yükseldi, System.String[]
– Petrol fiyatları ABD ve Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanacağı umutlarıyla yükseldi.

İki ülke arasındaki ticaret toplantıları sürerken, günü ilerleyen saatlerinde Çin Başkan Yardımcısı Liu He'nin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek ve basında yer alan haberlere göre, bir ticaret anlaşmasının imzalanması halinde Çin'in ABD'den yıllık 30 milyar dolar değerinde tarım ürünü satın almasını öngören bir anlşama imzalayacak.

Petrol fiyatlarındaki artış, Petrol İhraç eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve diğer büyük üreticilerin üretim kısıtlamaları ile desteklendi.

Gelişmeler etkisiyle, Nisan ayı için varil başına  Brent petrol fiyatları yüzde 00.51 artışla 67.42 dolara, ABD hafif petrolü aynı dönem için yüzde 0.83 artışla 57.43 dolara yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:03 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi Fabrikada Çalışan İşçi Patlamada Çıkan Ateş Topu ile Havaya Uçtu!

20 Yıllık Tecrübeli Pilot Kokpitte Uyurken Görüntülendi Amerikalı Cani Baba Bebeğini Yumruklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:40:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd-Çin Ticaret Anlaşması Umuduyla Petrol Fiyatları Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]