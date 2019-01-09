Son Dakika Haberleri: Abd-Çin Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi, Açıklama Yakında

Abd-Çin Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi, Açıklama Yakında

1 saat önce

– Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini son ermesi amacıyla düzenlenen toplantının bittiği ve "alınan kararların kısa bir süre içinde açıklanacağı" duyuruldu.

Abd-Çin Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi, Açıklama Yakında, System.String[]
–  Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerini son ermesi amacıyla düzenlenen toplantının bittiği ve "alınan kararların kısa bir süre içinde açıklanacağı" duyuruldu.

Üç güne uzatlan toplantıda taraflar ticaret gerginlikleri ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularını görüştüler. Yatırımcılar Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etme suçuyla Kanada'da yargılanması nedeniyle toplantıda alınacak sonuçlar hakkında kuşkucu bir yaklaşım sergilemişti.

Aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump, finans piyasalarındaki oynaklık ve borçlanma isteğindeki düşüş ile ilgili olarak baskı altında. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vergi Düzenlemesinin Ardından Sigaraya İndirim Geliyor Erkenci Kuş Dizisinin Başrol Oyuncusu Can Yaman, Gözlerinden Ameliyat Oldu

Dolar Güne Nasıl Başladı! İşte Güncel Rakamlar ABD'li Öğretmen, Otizimli Çocuğu Yerlerde Sürükledi... Görüntüler Büyük Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:17:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd-Çin Ticaret Görüşmeleri Sona Erdi, Açıklama Yakında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]