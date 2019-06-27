Son Dakika Haberleri: 'ABD-Çin ticaret savaşı Türk kirazına yarayabilir'
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'ABD-Çin ticaret savaşı Türk kirazına yarayabilir'

1 saat önce

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine kiraz ihracatına büyük katkı sunacak.

'ABD-Çin ticaret savaşı Türk kirazına yarayabilir', System.String[]
Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine kiraz ihracatına büyük katkı sunacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:18 
Uzak Doğu, Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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