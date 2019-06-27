'ABD-Çin ticaret savaşı Türk kirazına yarayabilir'
1 saat önce
Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, Türkiye'nin Uzak Doğu ülkelerine kiraz ihracatına büyük katkı sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:18
Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden "ürünün 16 gün soğuk havada beklemesi" şartının kaldırılması, Türkiye
'nin Uzak Doğu
ülkelerine kiraz ihracatına büyük katkı sunacak.
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