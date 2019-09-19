ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir
1 saat önce
Singapur merkezli DBS Bank yayınladığı raporda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın yaşandığı bir ortamdan Hindistan'ın kazançlı çıkabileceğini yazdı.
Singapur merkezli DBS Bank yayınladığı raporda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın yaşandığı bir ortamdan Hindistan'ın kazançlı çıkabileceğini yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:35
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