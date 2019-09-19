Son Dakika Haberleri: ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir
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ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir

1 saat önce

Singapur merkezli DBS Bank yayınladığı raporda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın yaşandığı bir ortamdan Hindistan'ın kazançlı çıkabileceğini yazdı.

ABD-Çin ticaret savaşının galibi Hindistan olabilir, System.String[]

Singapur merkezli DBS Bank yayınladığı raporda, ABD ile Çin arasında ticari çatışmanın yaşandığı bir ortamdan Hindistan'ın kazançlı çıkabileceğini yazdı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Singapur, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:35 
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