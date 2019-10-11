ABD-Çin ticaret savaşları 18. ayında
31 dakika önce
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 18'inci ayına girerken, henüz anlaşmaya varılmamış olması iki ülkenin ve küresel ekonominin dengelerini bozdu.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 18'inci ayına girerken, henüz anlaşmaya varılmamış olması iki ülkenin ve küresel ekonominin dengelerini bozdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:41
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