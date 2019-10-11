Son Dakika Haberleri: ABD-Çin ticaret savaşları 18. ayında
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ABD-Çin ticaret savaşları 18. ayında

31 dakika önce

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 18'inci ayına girerken, henüz anlaşmaya varılmamış olması iki ülkenin ve küresel ekonominin dengelerini bozdu.

ABD-Çin ticaret savaşları 18. ayında, System.String[]

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı 18'inci ayına girerken, henüz anlaşmaya varılmamış olması iki ülkenin ve küresel ekonominin dengelerini bozdu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:41 
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