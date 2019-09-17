Son Dakika Haberleri: Abd-çin ticari görüşmelerine ilişkin açıklamalarla çin piyasaları ekside
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Abd-çin ticari görüşmelerine ilişkin açıklamalarla çin piyasaları ekside

1 saat önce

Çin hisse senedi piyasalarında, petrol fiyatlarındaki artış sonrası jeopolitik endişelerin ağır basmasıyla eksi yönlü bir seyir izlendi.

Abd-çin ticari görüşmelerine ilişkin açıklamalarla çin piyasaları ekside, System.String[]

Çin hisse senedi piyasalarında, petrol fiyatlarındaki artış sonrası jeopolitik endişelerin ağır basmasıyla eksi yönlü bir seyir izlendi.

Ticari görüşmeler kapsamında Pekin hükümeti, Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Liao Min ve delegasyonunun Washington gerçekleşecek olan müzakerelerin "bakan yardımcıları" düzeyinde olacağını duyurdu. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari müzakerelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Çin ile devam eden ticari sürecin yanında ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve Japonya'nın bir ticaret anlaşmasına vardığını duyurdu. Trump'ın açıklamasına rağmen Japonya devlet yetkilileri, Washington yönetiminden Japonya üretimi araçlara daha fazla ek gümrük vergisi uygulamama güvencesi verilmesi beklendiğini ve henüz resmi bir belge imzalanmadığını duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin ardından Asya hisse senedi piyasalarında;

Shanghai composite yüzde 1.31

Shenzhen Composite yüzde 1.82

Hang Seng yüzde 1.52 düşerken,

Nikkei 225 yüzde 0.07

Kospi yüzde 0.07

S&P/ASX 200 yüzde 0.12 yükseldi.

Bunun yanında dolar yen karşısında yüzde 0.03 yükselerek 108.1700 dolardan işlem gördü.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
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