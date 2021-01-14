ABD, Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketini kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketini (CNOOC) kara listeye, Çinli Skyrizon şirketini ise askeri bağlantılı şirketler listesine aldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her iki şirketin de ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

CNOOC'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki komşularına gözdağı vermesine yardımcı olduğuna işaret edilen açıklamada, Skyrizon'un ise askeri uçak motorları gibi ürünleri geliştirme kabiliyetine sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, CNOOC'nin kara listeye, Çinli Skyrizon şirketinin ise askeri bağlantılı şirketler listesine eklendiği kaydedildi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, konuya ilişkin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki pervasız ve agresif eylemleri ile silahlanma çabası için teknoloji edinmeye yönelik saldırgan tutumunun ABD'nin ve uluslararası toplumun güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.