ABD, Çin ve İtalya'yı korona vakası sayısında geride bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Çin ve İtalya'yı korona vakası sayısında geride bıraktı - Son Dakika

ABD, Çin ve İtalya'yı korona vakası sayısında geride bıraktı

6 saat önce

ABD, 85 bin 594 korona vaka sayısı ile korona virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da korona salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı.

ABD, 85 bin 594 korona vaka sayısı ile korona virüsün ortaya çıktığı Çin ve Avrupa'da korona salgınının merkezi haline gelen İtalya'yı geride bıraktı.

Korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Çin'de 81 bin 340 korona vaka sayısı kaydedilirken, 3 bin 292 kişi de hayatını kaybetti. Vaka sayısı bakımından Çin'i geride bırakan İtalya'da 80 bin 589 vaka sayısı tespit edildi ve 8 bin 215 kişi can kaybı kaydedildi. ABD ise, vaka sayısında İtalya ve Çin'i geride bıraktı. Çin'de bugüne kadar görülen vakaların toplamının üzerine çıkan ABD'de vaka sayısı 85 bin 594'e yükseldi, bin 300 kişi de hayatını kaybetti. ABD'de virüse bağlı görülen vakaların 37 bin 258'i New York'ta. New York'u 6 bin 876 kişi ile New Jersey ve 3 bin 786 kişi ile California takip ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump virüs vakalarının en yoğun görüldüğü New York'a destek için bin yatak kapasiteli ABD Donanmasına bağlı USNS Comfort hastane gemisini New York şehrine gönderirken, bir diğer hastane gemisi olan USNS Mercy'nin yarın Los Angeles'a varması bekleniyor. Gemilerle korona virüs hastalarına değil salgın nedeni ile tedavi verilemeyen diğer hastalara hizmet verilmesi amaçlanıyor. Deniz Sağlık Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Tim Weber "Birkaç gün içerisinde 800 tıp personelinden oluşan inanılmaz bir mürettebatı Mercy ile beraber bölge hastanelerin korona virüs hastalarına daha iyi hizmet verebilmeleri için ve üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla gönderiyoruz" dedi.

"ÇİN'İN RAKAMLARINI BİLMİYORUZ"

Trump ABD'de görülen vakaların İtalya ve Çin'i geçmesine ilişkin ise "Çin'in rakamlarını bilmiyoruz" dedi. Beyaz Saray'ın virüsü uzmanı olarak görev yapan Deborah L. Birx de tıp uzmanlarının tıbbi cihazların eksik olduğunu ve bu durumun hayati tehlike arz ettiğini söylemelerine rağmen bu konuşmaların birçoğunun aşırı heyecanla yapıldığını ve abartıldığını düşündüğünü söyledi. Birx, Michigan, Detroit ve Illinois'de vaka artışlarına karşı uyarıda bulundu.

Nüfus olarak Dünya'nın en büyük üçüncü ülkesi olan ABD'de sayılar artarken Senatodan dün geçen ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinden hızla geçmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, "Partilerin tamamından oy alacağımızı bekliyorum ve hissediyorum" dedi.

Dün senatoda 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin kabul edilmesinin ardından bugün piyasalar olumlu tepki göstererek yükseldi. 1933'ten bu yana en iyi günü yaşayan borsada Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 90 yükseldi. Ancak özellikle işsizlik sayılarının yükselmesi ABD'de yaşanan krizi göz önüne seriyor.

Son bir hafta içerisinde işsizlik yardımına başvuranlarının sayısı 3 milyonu geçerken yaşamın pandemik yüzünden nasıl etkilendiğinin kanıtı oldu. Sadece üç hafta evvel ABD'de işsizlik yardımına başvuranların sayısı tüm zamanların en düşük rakamı olan 2 yüz bin kişiydi.

(İHA)

ABD, Çin ve İtalya'yı korona vakası sayısında geride bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:45 Kaynak: İHA

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