Son Dakika Haberleri: "abd çinli şirketlerin borsada işlem görmesini engellemeyecek"
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"abd çinli şirketlerin borsada işlem görmesini engellemeyecek"

1 saat önce

ABD yönetimi, Çinli şirketlerin ABD piyasalarında işlem görmek üzere borsalara kote edilmelerini engellemeyi değerlendirmiyor.

ABD yönetimi, Çinli şirketlerin ABD piyasalarında işlem görmek üzere borsalara kote edilmelerini engellemeyi değerlendirmiyor.

Bloomberg TV'de yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley, yönetimin şu anda Çinli şirketlerin ABD hisse senedi piyasalarında listelenmesinin önüne geçmeyi "düşünmediğini" söyledi.

Crowley'nin açıklamaları, Cuma günü medyada yer alan ve ABD yönetiminin iki ülke arasında devam eden ticari gerilimler kapsamında Çin'e daha fazla yaptırım uygulamayı değerlendirdiği haberleri sonra geldi. Çinli şirketlerin ABD piyasalarında listelenmesinin engellenmesinin yanında söz konusu yaptırımlar arasında ABD'li yatırımcıların Çin'e yönelik yatırım portföylerinin kısıtlanması da yer alıyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bloomberg, TV, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:33 Kaynak: DHA
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