Son Dakika Haberleri: ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış

ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış

12 dakika önce

Associated Press (AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.

ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış, System.String[]
Associated Press (AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:58 

Associated Press, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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