ABD çocuk gelinler için binlerce pasaport başvurusunu onaylamış
12 dakika önce
Associated Press (AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.
Associated Press
(AP) ajansının ele geçirdiği hükümet verilerine göre, ABD
'de son 10 yılda binlerce kişinin çocuk yaştaki evlilikler yoluyla yaptığı pasaport başvuruları onaylandı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:58
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