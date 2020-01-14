ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi - Son Dakika Dünya

ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi

6 saat önce

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD’den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri 21 Suudi askeri öğrenciyi paylaşımlarından dolayı ülkelerine gönderdi.


ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Florida'daki askeri üs saldırısına ilişkin soruşturmada 21 Suudi askeri öğrencinin radikal paylaşımlar ve çocuk pornosu faaliyetlerinde bulunduğunu tespit ettiklerini ve öğrencilerin ABD'den gönderilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Florida, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı
FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor Suikast anında çekilen Süleymani'nin ölüm görüntüleri basına sızdırıldı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Haberleri
14:43 "Kanserle savaşta 'İmmünoterapi' ile umutlandıran sonuçlar elde ediliyor" - Son Dakika Haber
14:43 Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Son Dakika Haber
14:42 Tokat'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika Haber
14:41 Son dakika: Ateşkes masasından kalkıp Rusya'yı terkeden Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor - Son Dakika Haber
14:41 Güney Kore'nin yeni Başbakanı Chung Sye-kyun oldu - Son Dakika Haber
14:32 İBB'nin Demirtaş'a ait kitapları satmasıyla ilgili İmamoğlu'ndan açıklama: Her yerde satılıyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 14:50:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD: Çocuk pornosu bulunduran 21 Suudi askeri öğrenci sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]