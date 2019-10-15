Son Dakika Haberleri: ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı
Son Dakika Dünya ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı

ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı

54 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde Christopher Columbus heykeli Avrupalıların Amerika kıtasını gelmeye başlamasının kutlandığı Columbus gününde kan rengi boyaya bulandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde Christopher Columbus heykeli Avrupalıların Amerika kıtasını gelmeye başlamasının kutlandığı Columbus gününde kan rengi boyaya bulandı

ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı

Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:31 
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