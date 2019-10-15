ABD: Columbus Günü'nde kaşif Cristopher Columbus'un heykeli kan rengi boyaya bulandı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde Christopher Columbus heykeli Avrupalıların Amerika kıtasını gelmeye başlamasının kutlandığı Columbus gününde kan rengi boyaya bulandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:31
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