ABD: Covid-19 sürecinde işsiz kalanların yarısı maaşlarından daha fazla işsizlik yardımı alıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD: Covid-19 sürecinde işsiz kalanların yarısı maaşlarından daha fazla işsizlik yardımı alıyor - Son Dakika Dünya

ABD: Covid-19 sürecinde işsiz kalanların yarısı maaşlarından daha fazla işsizlik yardımı alıyor

6 saat önce

Covid-19 salgını ile ABD'de son altı haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyonu aştı. Ancak işsiz kalanların yarısı federal hükümetin işsizlik sigortası ödemeleri sayesinde, haftada 978 dolar alarak çalıştıklarının daha fazla gelir elde ediyor

ABD: Covid-19 sürecinde işsiz kalanların yarısı maaşlarından daha fazla işsizlik yardımı alıyor, System.String[]

Covid-19 salgınından en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde son altı haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyonu aştı. Ancak işsiz kalanların yarısı, federal hükümet ve eyaletlerin işsizlik sigortası ödemeleri sayesinde haftalık 978 dolar alarak çalıştıkları dönemden daha fazla gelir elde ediyor.


Trump yönetimi geçen mart ayında, Covid-19 ile mücadele kapsımında açıkladığı 2 trilyon dolarlık dev teşvik paketinin 260 milyar dolarını işsizlik ödemeleri için ayırmıştı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 11:50 


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