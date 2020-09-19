ABD: Cumhuriyetçi Parti, seçim öncesi Trump'ın Yüksek Mahkeme adayını oylamakta kararlı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnel, Yüksek Mahkeme Yargıcı Ruth Bader Ginsburg'un ölümünden saatler sonra, Başkan Donald Trump'ın Ginsburg'un yerine seçeceği adayın Senato'da oylanacağını söyleyerek Demokrat Partilileri öfkelendirdi.

Senatör McConnell, seçimlere sadece altı haftalık bir süre kalmış olmasına karşın, hızla harekete geçeceklerini belirtti.

McConnel, 2016'de Başkan Barack Obama'nın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını, seçim yılı olduğu gerekçesiyle engellemişti.

Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden ise, Ginburg'ın yerine gelecek yargıcın, seçimden sonra belirlenmesi gerektiğinde ısrarlı.

87 yaşındaki Ginsburg, Cuma günü pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Yüksek Mahkeme Yargıçlığına yükselen ikinci kadın olan Ginsburg, liberal bir isimdi ve kadın hakları konusundaki mücadelesiyle tanınıyordu.

Tartışma ne?

ABD'de Yüksek Mahkeme yargıçlarının ataması, siyasi bir seçim. Başkan istediği ismi belirliyor ve Senato ya kabul ediyor ya da reddediyor.

27 yıl boyunca Yüksek Mahkeme Yargıçlığı görevini yürüten Ginsburg, 9 üyeli mahkemenin sadece dört liberal üyesinden biriydi. Ginsburg'un ölümüyle Cumhuriyetçilerin başkanlık seçiminden önce kendi adaylarını seçtirmesi halinde, mahkemedeki güç odağı tamamen muhafazakarlara doğru kayacak.

Başkanlığı döneminde iki Yüksek Mahkeme Yargıcı açaması yapan Trump, bir atama daha yapabilirse, muhafazakarlar önemli kararlarda onyıllar boyunca kontrol sahibi olacak. Yüksek Mahkeme Yargıçları, kendi istekleriyle emekli olmadıkları takdirde, ölene kadar görev yapıyor.

Cumhuriyetçi Senatör McConnell yazılı açıklamasında "Başkan Trump'ın adayı, Senato'da oylanacak" dedi.

Ancak aynı McConnel 2016'da "Amerikan halkı bir sonraki Yüksek Mahkeme Yargıcı'nın belirlenmesinde söz hakkı sahibi olmalıdır, bu da yeni bir başkanımız olana dek bu makamın doldurulmaması anlamına geliyor" demişti.

McConnel şimdiyse, Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçi olduğundan ve Cumhuriyetçi bir başkan işbaşında olduğu için, Senato'nın oylama yapabileceği görüşünü savunuyor.

Demokrat Partili senatörler ise McConnell'ın dört yıl önceki sözlerini hatırlatıyor.

Ginsburg da, hayatını kaybetmeden günler önce, yeni bir başkan seçilmeden önce yerine atama yapılmamasını vasiyet ettiğini söylemişti.