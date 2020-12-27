ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi - Son Dakika

ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi

27.12.2020 13:47
ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi, System.String[]

ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti.

ABD'nin devam eden kar fırtınası kuzey eyaletlerinde kar kalınlığını 1 metreye kadar yükseltti. New York eyaletinden Rachelle Huston, 1 metrelik karın içinde oynayan atını görüntüledi, video milyonlarca kez izlendi.

New York eyaletinden Rachelle Huston, boyu 1 metreyi bulan karın içinde oynayan atını görüntüledi. Görüntülerde karın içinde dört nala koşan at, zaman zaman kendini karın içine atıp yuvarlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de 1 metrelik karda oynayan at milyonlarca kez izlendi - Son Dakika


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