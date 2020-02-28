ABD'de 10 kişiden 4'ü obez; Venezuela'da 3 kişiden 1'i yeterli beslenemiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de 10 kişiden 4'ü obez; Venezuela'da 3 kişiden 1'i yeterli beslenemiyor - Son Dakika Dünya

ABD'de 10 kişiden 4'ü obez; Venezuela'da 3 kişiden 1'i yeterli beslenemiyor

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 10 kişiden 4’ü obez; katının diğer bir ülkesi Venezuela’da ise 3 kişiden birisi yeterli beslenmekten mahrum, gıdaya ulaşamıyor.

ABD'de 10 kişiden 4'ü obez; Venezuela'da 3 kişiden 1'i yeterli beslenemiyor, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) her 10 kişiden 4'ü obez; kıtanın diğer bir ülkesi Venezuela'da ise 3 kişiden birisi yeterli beslenmekten mahrum, gıdaya ulaşamıyor.


ABD ve Venezuela; Amerika kıtasında iki ülke. Birisi kuzeyde, diğeri güneyde. Bir tarafta insanlar aşırı yemek ve sağlıksız beslenmekten obez halde; bir tarafta ise insanlar yeterli gıda bulamıyor. Amerikan hükümetinin yaptığı araştırmada ülkede 10 kişiden 4'ünün obez olduğu ortaya çıktı. Üstelik 10 kişiden 1'i ciddi obezite sorunu yaşıyor. ABD'de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 2017-2018 yıllarında 5 bin kişinin katılımıyla yaptığı araştırmaya göre bu dönemde obezite oranı yüzde 42 çıktı. 2015-2016 döneminde ise bu oran yüzde 40 idi. Ciddi obezite sorunu yaşayanların oranı ise son araştırmada yüzde 9 olarak tespit edildi. ABD'de son 20 yılda obezite oranı yüzde 40 artış gösterdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:04 
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