ABD'de 10 yaşındaki çocuktan sosyal mesafeye karşı kucaklama perdesi - Son Dakika

ABD'de 10 yaşındaki çocuktan sosyal mesafeye karşı kucaklama perdesi
Karantina nedeniyle tüm dünyada sosyal izolasyon uygulanıyor.
Karantina nedeniyle tüm dünyada sosyal izolasyon uygulanıyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de, 10 yaşındaki kız büyükanne ve büyükbabasına sarılabilmek için plastikten 'kucaklama perdesi' yaptı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan hemşire Lindsay Okray'ın 10 yaşındaki kızı Paige, koronavirüs nedeniyle büyükanne ve büyükbabasını göremediği ve sarılamadığı için tutkal tabancası,duş perdesi,plastik torba ve plastik plakalar ile 'kucaklama perdesi' yaptı. Büyükannesi Carol ve büyükbabası Greg'e sarılabilmek için evlerinin ön kapısına 'kucaklama perdesi' yapan 10 yaşındaki Paige'in dokunaklı videosunu sosyal medyada paylaştı. Lindsay Okray da "Paige, birinin ailesine sarılmak için bu tür bir battaniye yaptığını gösteren bir video gördü.Bir çerçeve oluşturdu.Büyükanne ve büyükbabasına sarılmak için tasarladı.Bu kız çok şaşırtıcı ve onlara sarılmaktan çok mutluyduk!"dedi. - Kara
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 05:07 Kaynak: DHA
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