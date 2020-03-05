ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika Ekonomi

ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi

23 dakika önce

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, yüzde 0,899 seviyesine inerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi, System.String[]

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, yüzde 0,899 seviyesine inerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkisini sürdürürken, Amerikan devlet tahvili getirileri de hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.

Hafta başında tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına gerileyen 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, bugün yüzde 0,899 seviyesine düştü. Bu değerle 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 10 baz puan düşerek yüzde 1,54'e indi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ABD'den S-400 açıklaması: Endişeliyiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Koronavirüs, ABD'nin biyolojik saldırısı olabilir Starbucks, koronavirüs nedeniyle kişisel kupa ve termoslara kahve vermeyecek Son Dakika: Pompeo'dan İdlib açıklaması: Soçi Anlaşması'na dönülmeli, ateşkes ilan edilmeli

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:43:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]