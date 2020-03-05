ABD'de 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, yüzde 0,899 seviyesine inerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkisini sürdürürken, Amerikan devlet tahvili getirileri de hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor.

Hafta başında tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına gerileyen 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, bugün yüzde 0,899 seviyesine düştü. Bu değerle 10 yıllık devlet tahvili getirisi, tüm zamanların en düşük seviyesini gördü.

ABD'de 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 10 baz puan düşerek yüzde 1,54'e indi.