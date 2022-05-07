ABD'de 100'den Fazla Çocukta Görülen Şiddetli Hepatit Vakaları Araştırılıyor - Son Dakika

ABD'de 100'den fazla çocukta, şiddetli hepatit görüldü, CDC vakaların yüzde 50'sinden fazlasında adenovirüs tespit edildiğini ancak vürüsün hastalığın nedeni olarak teyit edilmediğini açıkladı.

LOS ANGELES, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Cuma günü, çocuklarda görülen ve beşi ölümle sonuçlanan 100'den fazla şiddetli hepatit vakasının araştırıldığını açıkladı. İnceleme altındaki vakalar ABD'nin 25 eyalet ve bölgesinde son yedi ay içinde ortaya çıktı. CDC'ye göre, çocukların yüzde 90'ından fazlası hastaneye kaldırıldı ve yüzde 14'ü için karaciğer nakli gerekti. Hastalanan çocukların yarısından fazlasında teyitli adenovirüs enfeksiyonu olduğu belirtildi.

Küçük çocuklarda bu vakaları neyin tetiklediği henüz net değil. CDC Bulaşıcı Hastalıklardan Sorumlu Müdür Yardımcısı Jay Butler gazetecilere, vakalarla ilgili viral hepatitin bazı yaygın nedenlerinin akla geldiğini ancak hiçbirine rastlanmadığını söyledi. CDC, vakaların yüzde 50'sinden fazlasında adenovirüs tespit edildiğini ancak virüsün çocukların hastalanmasının ana nedeni olarak teyit edilmediğini belirtti.