ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi

15.07.2022 13:50
ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi

LOS ANGELES, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, ABD'de Çarşamba günü itibarıyla 43 eyalette 1000'den fazla onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

LOS ANGELES, 14 Temmuz (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, ABD'de Çarşamba günü itibarıyla 43 eyalette 1000'den fazla onaylanmış maymun çiçeği vakası bildirildi. CDC verilerinin gösterdiğine göre, Kaliforniya 161 ile en fazla vakaya sahip, bunu 159 vaka ile New York ve 152 vaka ile Illinois izliyor. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'nın son verilerine göre, çiçek hastalığı ve maymun çiçeği hastalığını önlemek için belirlenen ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından lisanslanan 132.000 dozdan fazla Jynneos aşısı Salı günü ülke çapında dağıtıldı. Ancak uzmanlar, vakalar arttıkça maymun çiçeği aşılarının yerel düzeyde yetersiz kalmaya devam ettiğini belirtti.

YORUMLAR
500
New York Times'tan Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili kafa karıştıran yorum: Kaza olarak görünen ölüm New York Times'tan Ivana Trump'ın ölümüyle ilgili kafa karıştıran yorum: Kaza olarak görünen ölüm New York'taki maymun çiçeği aşısı randevu sitesi çöktü New York'taki maymun çiçeği aşısı randevu sitesi çöktü
Kaynak: Xinhua

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, New York, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:09 CHP'li Ekrem İmamoğlu 15 Temmuz mesajında ne demek istedi? "Bu tehdit henüz kalkmamıştır"
13:07 Elizabeth Hurley "Anne artık yapma" sözünü takmadı! Ünlü mankenden erotik bir poz daha
13:02 Dün 21 masum sivil Rus ordusunun füze saldırısında can vermişti! Rusya, Ukrayna'ya 3 şart sundu
12:43 ABD'de bir gizemli yaratık güvenlik kameralarına yakalandı! Dünyayı sarsan yaratık Gollum'a benzetildi
12:39 İstanbul'da Atatürk heykeline saldırı! Polis 3 çocuğu yakaladı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da Batı'ya rest çekti! Ekonomi üzerinden adeta manifesto gibi açıklama
12:28 İzmir'de gizemli olay! Trafiğin ortasına inen helikopter, bir kişiyi alıp havalandı
12:22 Magazin dünyası bunu konuşuyor! Şahan Gökbakar'ın "Nevriye Budak" karakteri Esra Ezmeci'nin programında gerçek oldu
12:12 ABD maşası FETÖ'nün Türkiye'yi işgal girişimi üzerinden 6 yıl geçti! Süper Lig devlerinden 15 Temmuz paylaşımları
12:07 Hulk'un en zor gecesi! Güçlü futbolcu maç sırasında 6 kilo kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 13:56:35. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de 1000'den Fazla Maymun Çiçeği Vakası Bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement