ABD'de 104'lük seçmenden Biden'a "ölesiye" destek - Son Dakika

ABD'de 104'lük seçmenden Biden'a "ölesiye" destek
06.11.2020 17:33
ABD'de başkanlık seçiminde son düzlüğe gelinirken, 104 yaşında oy kullanan Ruth Rosner, ABD Başkan Adayı Joe Biden'a oy verdiğini ve sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi.
ABD'de başkanlık seçiminde son düzlüğe gelinirken, 104 yaşında oy kullanan Ruth Rosner, ABD Başkan Adayı Joe Biden'a oy verdiğini ve sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi.
ABD'nin 46. başkanını belirleyecek seçimleri tüm dünya tarafından büyük bir merakla izleniyor. Herkes oy sayımının bitmesini ve başkanlık yarışında ipi göğüsleyecek adayın kim olacağını öğrenmek için adeta saatleri sayıyor. Cumhuriyetçi aday ve ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı seçimde oyunu kullanan 104 yaşındaki Ruth Rosner, Biden'a oy verdiğini ve sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde Rosner, hayatı boyunda verdiği en önemli oy olduğunu ifade ederek, "En kötü şartlar atlında yapabildiği en iyi şeyi yaptığımı hissediyorum" dedi.
- Abd
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