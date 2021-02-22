ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi

22.02.2021 15:35
ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi

ABD'nin Oakland eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 104 yaşındaki Legula Estiloz'a hastane personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

ABD'nin Oakland eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 104 yaşındaki Legula Estiloz'a hastane personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

ABD'nin Oakland eyaletindeki Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 104 yaşındaki Legula Estiloz'a hastane personeli tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Estiloz yeni yaşını sağlık çalışanları ve oğluyla kutladı.Tedavi gördüğü odada ellerindeki pastayla hemşireleri gören Estloz çok mutlu olduğunu belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti. 104 yaşına girdiğini öğrenen nöbetçi sağlık çalışanları, doğum günü pastası ile doğum gününü kutlayarak,Estiloz'a moral verdi. Estiloz kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜMDE KALİFORNİYA İLK SIRADA

Öte yandan, ülkede koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 139 artarak 509 bin 897'ye çıktı. "Worldometers" internet sitesine göre, Kaliforniya 3 milyon 512 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 863 binden fazla vakayla Florida izliyor. Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 49 bin 108 ölümle Kalifoniya ilk sırada yer alıyor.


ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi
ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi
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Amerika Birleşik Devletleri, Hastane, Oakland, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ABD'de 104 yaşına giren Kovid-19 hastasına doğum günü sürprizi - Son Dakika


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