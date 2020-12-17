ABD'de 107 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

ABD'de 107 yaşındaki kadın koronavirüsü (Covid-19) yendi.

Minnesota eyaletinde 2015 yılından beri Ecumen Detroit Lakes yaşam merkezinde yaşayan 107 yaşındaki Tillie Dybing koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. 1913 yılında doğan Dybing aynı zamanda 1918 grip salgınına da tanıklık etti. Dybing, "Ailem hastalandığında babam bana 'Kaçacak başka bir yer bulamaz mısın?'demişti" ifadelerini kullandı.

Dybing'in kızı Susan Berke, "Ciğerlerinde hiçbir şey yok. Ateşinin olmadığını sadece sürekli uyuduğunu söylediler" dedi.Yaşam merkezi yetkilileri, Dybing'in birkaç haftanın ardından tesisteki dairesine döndüğünü ve iyileştiği için mutlu olduklarını bildirdi.

Ecumen Detroit Lakes yaşam merkezinin sosyal medya hesabından, "Bu gülümsemeyi görmekten mutluyuz. Onun gülüşünü her gün duyduğumuz için minnettarız. Topluluğumuz için çok büyük bir nimet!" paylaşımı yapıldı.