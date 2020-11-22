ABD'de 11 Aralık'ta Covid-19 aşılamaları başlayabilir - Son Dakika

ABD'de 11 Aralık'ta Covid-19 aşılamaları başlayabilir

22.11.2020 20:02
ABD'de 11 Aralık'ta Covid-19 aşılamaları başlayabilir, System.String[]

ABD'nin Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 11 Aralık'ta vatandaşlara uygulanmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD'nin Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 11 Aralık'ta vatandaşlara uygulanmaya başlayabileceğini belirtti.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve ortağı BioNTech, geliştirdikleri Covid-19 aşısının ABD'de acil kullanım yetkisi için geçtiğimiz Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuruda bulunmuştu. FDA'nın Aşı Danışma Komitesi'nin ise 10 Aralık'ta toplanması bekleniyor. ABD'nin Covid-19 Aşı Programı Başkanı Dr. Moncef Slaoui Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, planlarının aşının onaylanmasının ardından "aşıları aşı bölgelerine 24 saat içinde göndermek" olduğunu aktardı. Slaoui, aşının "belki de onaylandıktan iki gün sonra 11 veya 12 Aralık'ta" piyasaya sürülebileceğini ifade etti.

ABD'li ilaç devi Pfizer ile Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, ortaklaşa geliştirdikleri "BNT162b1" adlı korona virüs aşısının 18 Kasım'da virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülke genelinde korona virüs vakalarının "hızla arttığı" konusunda uyarırken, vatandaşlara 26 Kasım'daki Şükran Günü tatili için seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu. ABD'de Covid-19'a bağlı can kayıpları Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de toplam vaka sayısı 12 milyon 471 bin 316'a, toplam can kaybı ise 261 bin 932'ye ulaştı. - WASHINGTON

ABD'de 11 Aralık'ta Covid-19 aşılamaları başlayabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Pfizer, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 11 Aralık'ta Covid-19 aşılamaları başlayabilir - Son Dakika


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