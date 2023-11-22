ABD'de 11 evi olduğu söylenen Eylül Öztürk, mal varlığını sıraladı! Amerika'da 10 ev, Türkiye'de 9 şube

Engin- Dilan Polat ve Nihal- Bahar Candan'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler fenomenlere çevrilmişti. Fenomen Eylül Öztürk'ün de 5 milyon dolar ile Amerika'ya kaçtığı ve orada 11 ev aldığı iddia edildi. Şirketleri ve satın aldığı evlerin tüm belgelerini gazeteci Murat Ağırel'e gönderdiğini belirten Öztürk, ülkeden kaçmadığını ancak Amerika'dan 10 ev aldıkları iddiasının doğru olduğunu söyledi.

"AMERİKA'DA 10 DAİRESİ VAR"

Katıldığı yayında Eylül Öztürk'ün mal varlığıyla ilgili belgeleri gösteren Ağırel, "Eylül Öztürk'ün Amerika'da 10 dairesi var. 190 bin dolar ile 390 bin dolar arası. Evler de kirada. 1825 dolar ile 3 bin dolar arasında kira alıyor. Bu evleri nasıl aldıklarını sorduğumda da bu evler alınırken doların bu kadar yüksek olmadığını ve Türkiye'deki fiyatlarla eş değer olduğunu söyledi. Burada yatırım yapmak yerine orada yapmış. Burada ve Avrupa'da şirketi var. Şirketlere ait vergi belgelerini istedim tereddüt etmeden gönderdiler. Ülkeden kaçtınız mı diye sorduğumda 'Ne kaçması Murat Bey, çocuklarımın eğitimi için ve şirketim Almanya'da. Ben gidip geliyorum, neyden kaçacağım' dedi. Bunların artık son bulmasını istiyorlar. 'Denetlesinler ve bu tufan bitsin' diyorlar" dedi.

EYLÜL ÖZTÜRK: AMERİKA'DA OTURDUĞUMUZ EV KİRA

3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama videosu yayınlayan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Hiçbir gazeteci, hiçbir televizyon programı bu haberleri yapmadan önce herhangi bir belge ve evrak rica etmedi. Dün akşam sayın Murat Ağırel tarafıma ulaştı. Bizi yayına taşımadan önce sormak istediği konular olduğunu dile getirdi. Sormak istediği konularla ilgili evrak, belge olup olmadığını sordu. Kendisiyle görüşme gerçekleştirdik. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş onu düzeltmek isterim. Şu anda oturduğumuz ev kira. Kira kontratını Murat Bey'e ilettik."

"TÜM KÜÇÜK EVLERİ SATSAK ŞU AN ALDIĞIMIZ GİBİ BÜYÜK EV ALABİLİRİZ"

"Amerika'daki aidatlar ev sahiplerine aittir. Evlerimizin tamamının kirasının toplamı, aidatlar ve vergiler çıkarılınca şu an oturduğumuz evin kirasını karşılıyor. Aidat rakamlarını listede görebilirsiniz. Yani söylenildiği gibi her bir evin milyonlarca dolar etmediğini ve aldığımız tüm küçük evleri satsak sadece şu an aldığımız gibi büyük bir ev alabileceğimizi belirttik. Amerika'da yasalara göre herkesin ne zaman, ne kadara ev aldığı görülebiliyor. Resmi kaynakları kendisine ilettik. Amerika'da belirtilen şekilde usulsüzlükler yapmanın mümkün olmadığını belirttik."

"KENDİ ADIMIZA GÜZELLİK MERKEZİMİZ YOK, 9 FRANCHISE ŞUBESİ VAR"

"Sosyal medyadaki iş hayatıma söylenildiği gibi 2 - 3 yıl önce değil 2014 yılında yani neredeyse 10 sene önce başladığımı, şahıs şirketinde başladığımı, daha sonra medya ve sosyal medya platformlarında birçok projede çalıştığımı belirttim. Evlerimizi ne şekilde ve hangi parayla aldığımızın izahının yanı sıra, sahip olduğumuz şirketlerin sayfalar dolusu KDV beyannamelerini en detaylı şekilde ilettik. Ayrıca sadece Türkiye'deki değil, Avrupa ve Amerika'daki şirketlerimizin de detaylarını evraklarla belirttik. Biz sürekli denetlenen uluslararası bir işletmeyiz. Kendi adımıza güzellik merkezlerimizin olmadığını toplamda 9 adet franchise şube ile yolumuza devam ettiğimizi belirttik."