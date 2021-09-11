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ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı - Son Dakika

ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı

11.09.2021 21:52

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan dünyanın en büyük terör eylemlerinden 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde saldırıda hedef alınan yerlerden biri olan Pensilvanya'da anma töreni düzenlendi.

ABD'de yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açan dünyanın en büyük terör eylemlerinden 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünde saldırıda hedef alınan yerlerden biri olan Pensilvanya'da anma töreni düzenlendi.

ABD tarihindeki en büyük terör olayı olarak kayıtlara geçen 11 Eylül saldırılarının 20. yılı nedeniyle başkent Washington DC, New York ve Pensilvanya başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde anma törenleri düzenlendi. Terör örgütü El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de koordineli olarak New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) düzenlediği terör saldırılarında hayatını kaybedenler, ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden ve üst düzey yetkililerin katıldığı törenlerle anıldı. Pennsylvania eyaletindeki Shanksville'de düzenlenen törende saldırılarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, kurbanların isimleri aileleri ve yakınları tarafından tek tek okundu. Törene katılanlar, sevdiklerinin anısına anıt alanına çiçekler bıraktı. Biden ve eşi Jill Biden da United 93 anıtına çelenk bıraktı. Biden daha sonra, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldi.

TRUMP TÖRENLERE KATILMADI

Cumhuriyetçi eski Başkan George Washington Bush ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de Pensilvanya'daki anma törenine katılırken, Biden'ın halefi eski Başkan Donald Trump'ın ise hiçbir anma törenine katılmaması dikkat çekti.

HARRİS: "HATIRLAMAK İÇİN GEÇMİŞE BAKMALIYIZ AMA GELECEĞE DE BAKMALIYIZ"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris törende yaptığı konuşmada, 93 sefer sayılı uçağı kaçıran teröristlere müdahalede bulunanların kahramanlık, birlik ve cesareti temsil ettiğini belirterek, "Bize o zaman ve hala mümkün olan her şeyi verenlerin cesareti, her şeyi riske atan ilk müdahale ekiplerinin kararlılığı ve ABD'lilerin direnci hakkında çok şey anlattı" dedi.

ABD'lilerin 11 Eylül'ün yanı sıra geleceğe de bakmaları gerektiğini vurgulayan Harris, "Bu 20. yıl dönümünde kendimize meydan okumalıyız. Hatırlamak için geçmişe bakmalıyız ama geleceğe de bakmalıyız çünkü United 93 yolcu ve mürettebatı geleceğimiz savaştı " ifadelerini kullandı.

"2021'de de 2001'de olduğu gibi fikir ayrılıklarımız oldu. İnanıyorum ki ABD'de çeşitliliğimiz gücümüzdür. Aynı zamanda, 11 Eylül'den sonra korkunun ulusumuzu bölmek için nasıl kullanılabileceğini gördük" diyen Harris, 11 Eylül'ün ABD'lilere birliğin önemi ve gücünü hatırlattığını ifade etti.

BUSH: "HEPİMİZİN HAYATI, 20 YIL ÖNCE FARKLI ŞEKİLLERDE, FARKLI YERLERDE AMA AYNI ANDA SONSUZA DEK DEĞİŞTİ"

Eski ABD Başkanı George Bush ise yaptığı konuşmada, "Hepimizin hayatı, 20 yıl önce farklı şekillerde, farklı yerlerde ama aynı anda sonsuza dek değişti. Kaybettiğimiz hayatlar ülkemiz ve birçoğunuz için sonsuz değerli olmaya devam ediyor" dedi.

ABD'lileri hem yurtiçinde hem de yurtdışında teröre karşı tetikte olmaları konusunda uyaran Bush, "Ne zaman umuda ve ilhama ihtiyacımız olsa gökyüzüne bakıp hatırlayabiliriz" diye ekledi.

Öte yandan, 11 Eylül 2001'de ABD'de iç sefer gerçekleştiren 4 yolcu uçağı, El-Kaide üyesi 19 kişi tarafından kaçırılmıştı. İki uçak New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarpmış, 2 saat içinde 110 katlı her 2 bina da çökmüştü. Dünya Ticaret Merkezi'nin çevresindeki bazı yapılar yıkılmış, bazıları da hasar görmüştü. Kaçırılan 3. uçak, Virginia eyaletine bağlı Arlington County'de yer alan Savunma Bakanlığı karargahına çarpmış, saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkılmıştı. Kaçırılan 4. uçak ise Washington'ı hedef almış ancak yolcuların uçağı kaçıranlara yaptığı müdahale sonrasında Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düşmüştü. Uçaklardaki 19 hava korsanı ve 227 kişi de dahil olmak üzere saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı
ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı
ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı
ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 11 Eylül saldırılarında ölenler Pensilvanya'da törenle anıldı - Son Dakika
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