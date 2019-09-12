Son Dakika Haberleri: ABD'de 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü - "Tribute in Light"
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ABD'de 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü - "Tribute in Light"

23 dakika önce

ABD'de 18 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık...

ABD'de 18 yıl önce gerçekleştirilen 11 Eylül terör saldırılarında hayatını kaybedenler için New York'ta yıkılan İkiz Kuleler'in yerinde yapılan anıtın yanındaki "Tribute in Light" (ışığa atıf) adı verilen, sadece 11 Eylül geceleri yakılan ve 88 adet projeksiyondan çıkan iki dev ışık demeti gökyüzüne uzanıyor.

ABD'de 11 Eylül saldırılarının 18. yıl dönümü - Tribute in Light

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:40 Kaynak: AA
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