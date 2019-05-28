ABD'de 115 yıllık otel yangında kül oldu
41 dakika önce
– ABD'de 115 yıllık otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:23 Kaynak: DHA
– ABD
'de 115 yıllık otelde yangın çıktı. Yangında kimse zarar görmezken; otelin tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi.
Yangın, ABD'nin Teksas eyaletinde yer alan Dallas şehrinde bulunan Ambassador Oteli'nde çıktı. Şehrin sembolü olarak belirtilen 115 yıllık otelin, yangında tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yangının söndürüldüğü, çevredeki diğer yerleşim yerlerine sıçrama olasılığının önlendiği belirtilirken; yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.
Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği duyuruldu.
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