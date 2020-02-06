ABD'de 12'nci koronavirüs vakası tespit edildi - Son Dakika
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ABD'de 12'nci koronavirüs vakası tespit edildi

6 saat önce

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

ABD'de 12'nci koronavirüs vakası tespit edildi, System.String[]

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

Wisconsin Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletinde ilk kez, ülke genelinde ise 12'nci yeni tip koronavirüs vakasının teyit edildiği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 36 eyalette toplam 293 kişinin koronavirüs şüphesiyle incelendiğini; bunlardan 206'sında sonucun negatif çıktığını, 75'inde ise durumun kesinleşmediğini duyurdu.

- Çin'den getirilen ABD vatandaşları 6 askeri üste tutulacak

Öte yandan, Savunma Bakanlığı yetkilileri, salgın nedeniyle Çin'den getirilen Amerikan vatandaşlarının koronavirüs taşıyıp taşımadıkları kesinleşinceye kadar askeri tesislerde tutulacağını bildirdi.

California, Colorado, Teksas ve Nebraska eyaletlerinde bulunan 6 askeri üstte bin 275 kişinin şubat sonuna kadar gözlem altında bulundurulacağı kaydedildi.

ABD geçen hafta, salgının başladığı Çin'in Vuhan bölgesindeki personelini ve vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başlamış, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines da Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Sağlık Bakanlığı da hızla yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle ülke genelinde "kamu sağlığı acil durumu" ilan etmiş; virüsü taşıma riski bulunan Çin'e seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşların ABD'ye girişinin askıya alındığını duyurmuştu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs bulaşan kişi sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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