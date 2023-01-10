ABD'de 12 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 12 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayarak öldürdü

10.01.2023 12:26
ABD'de 12 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayarak öldürdü

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Tulsa kentinde 12 yaşındaki çocuk, 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Tulsa Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz cuma yerel saatle 23.43'te alınan ihbar üzerine bir eve gidildiği belirtildi. Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin bıçaklanan bir çocuğa kalp masajı yaptığını söyleyen yetkililer, "Memurlar, çocukların ebeveynlerinin üst katta uyuduğu sırada 12 yaşındaki kız çocuğunun, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçakladığını tespit etti. 9 yaşındaki kurban ameliyata alınmak üzere hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki yaralı 02.30 sıralarında hayatını kaybetti" dedi.

Çocuk gözaltına alındı

Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada, şüpheli çocuğun gözaltına alındığını ve bir aile merkezine sevk edildiğini duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OKLAHOMA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
12 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü 12 yaşındaki kız çocuğu, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürdü California'daki fırtınada 14 kişi öldü California'daki fırtınada 14 kişi öldü Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Oklahoma, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 12 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 13:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de 12 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement