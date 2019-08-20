Son Dakika Haberleri: ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

24 dakika önce

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı, System.String[]
ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.
CNN'de yer alan habere göre, Chicago'da yapılan açık artırmada ABD'de 1894 yılında sadece 24 adet basıldığı belirtilen 10 sentten biri 1,32 milyon dolara Real Salt Lake futbol kulübünün sahibi ve madeni para koleksiyoncusu Dell Loy Hansen'e satıldı.
Hansen'in ABD'de 1792'den bu yana basılan her madeni paradan bir örneği koleksiyonuna katmaya çalıştığı belirtildi.
2016'da 125 yıllık başka bir madeni para 2 milyon dolara satılmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Dell, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alper Potuk, maaşında yüzde 40 indirime gitti!
Alper Potuk'un yeni maaşı ne kadar olacak? ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 13:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]