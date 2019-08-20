ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
1 saat önce
ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.
ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09
ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı