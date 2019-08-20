Son Dakika Haberleri: ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
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ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı

1 saat önce

ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.

ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı, System.String[]
ABD'de açık artırmada 125 yıllık 10 sent 1,32 milyon dolara (7,5 milyon lira) alıcı buldu.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:09 
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