ABD'de 138 yıl sonra aileye kız bebek geldi

ABD'nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan baba Andrew Clark'ın, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD'de gündem oldu.

ABD basınına konuşan anne Carolyn Clark, tanıştıklarında kocası Andrew'ün kendisine 1885 yılından itibaren büyük büyük babasından başlayarak, direkt soyundaki herkesin erkek bebeği olduğunu ve kız çocukları olmayacağını söylediğini, kendisinin ilk başta buna inanamadığını ifade etti.