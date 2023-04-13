ABD'de 138 yıl sonra aileye kız bebek geldi - Son Dakika
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ABD'de 138 yıl sonra aileye kız bebek geldi

13.04.2023 15:57
ABD'de 138 yıl sonra aileye kız bebek geldi

Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan baba Andrew Clark'ın, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD'de gündem oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde ailesinde en son 1885 yılında kız çocuğu doğan baba Andrew Clark'ın, geçen Mart ayında kız bebeği oldu. 138 yıl aradan sonra aileye gelen Audrey Marie adlı kız bebek ABD'de gündem oldu.

ABD basınına konuşan anne Carolyn Clark, tanıştıklarında kocası Andrew'ün kendisine 1885 yılından itibaren büyük büyük babasından başlayarak, direkt soyundaki herkesin erkek bebeği olduğunu ve kız çocukları olmayacağını söylediğini, kendisinin ilk başta buna inanamadığını ifade etti.

Kayınpederiyle görüşen anne Carolyn, kendisine 1885 yılına kadar geriye giderek ailede doğan herkesin doğum belgelerini gösterdiğini belirtti. Baba Andrew Clark ise amcalarının ve kuzenlerin kız çocukları olduğunu ancak 1885 yılından başlayarak büyük büyük babasından kendisine kadar uzanan direkt soyunda, kimsenin kız çocuğu olmadığını vurgulayıp "Hayatımızda sürekli tekrar eden çılgınca bir gerçekti" dedi."HERKES SEVİNÇTEN AĞLADI"İlk çocukları erkek olunca bu duruma biraz daha inandığını belirten anne Carolyn Clark, geçen yıl Ekim ayında ikinci bebeğin cinsiyetini bir parti ile aileye duyurduklarını ve kız çocuk olduğunu görünce herkesin sevinçten ağladığını vurguladı. Audrey Marie adlı kız bebek, 17 Mart'ta dünyaya geldi ve 138 yıl sonra aileye gelen ilk kız çocuğu oldu.

Kaynak: DHA
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