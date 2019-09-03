Son Dakika Haberleri: ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü
Son Dakika Dünya Haber

ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü

11 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü

ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü.


Limeston Bölge Şerifi'nden yapılan açıklamada pazartesi gecesi meydana gelen hadiseden sonra ismi açıklanmayan kişinin silahı atarak polisi aradığı bildirildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kastamonu'da uçuruma yuvarlanan kamyon alev aldı: 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
ABD ve YPG/PKK'dan 700 teröriste ortak eğitim Genç kızın yüzüne asit türü sıvı atılmasına ilişkin dava 12 Dev Adam, ABD karşısında!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 15:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]