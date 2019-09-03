ABD'de 14 yaşında bir çocuk 5 aile üyesini vurarak öldürdü
11 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü
Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 yaşında bir çocuk Alabama eyaletindeki evlerinde 5 aile üyesini vurarak öldürdü.
Limeston Bölge Şerifi'nden yapılan açıklamada pazartesi gecesi meydana gelen hadiseden sonra ismi açıklanmayan kişinin silahı atarak polisi aradığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 03:23
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