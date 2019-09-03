Son Dakika Haberleri: Abd'de 14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü
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Abd'de 14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü

1 saat önce

ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.

Abd'de 14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü, System.String[]
ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.

Olay ülkenin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde Elkmont kasabasında meydana geldi. Polis, 14 yaşındaki bir çocuğun dün gece, ailesine ateş açtığını, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.


Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: DHA
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