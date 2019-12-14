Abd'de 14 yaşındaki çocuk donald trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abd'de 14 yaşındaki çocuk donald trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika

Abd'de 14 yaşındaki çocuk donald trump şapkası taktığı için dayak yedi

6 saat önce

ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yediVIDEO YOKABD, (DHA)- ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için okul otobüsünde dayak yedi.

ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi

VIDEO YOK

ABD, (DHA)- ABD'de 14 yaşındaki bir çocuk okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için okul otobüsünde dayak yedi.

Florida'da bir anne, oğlunun okulda Başkan Donald Trump'ı destekleyen bir şapka taktığı için kafasından aşağı süt döküldüğünü, daha sonra okul otobüsünde dayak yediğini ileri sürdü. Anne 'Şu anda hastanede 14 yaşındaki çocuğumun yanında oturuyorum çünkü 8 tane siyahi çocuk okul otobüsünde ona saldırdı' açıklamasıyla görüntüleri yayınladı.

Abd'de 14 yaşındaki çocuk donald trump şapkası taktığı için dayak yedi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 14 yaşındaki çocuk Donald Trump şapkası taktığı için dayak yedi
ABD'yi ayağa kaldıran görüntü: 7 yaşındaki çocuğa hücrede işkence yapıldı Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir "Bir koca ve 3 çocuk istiyorum" dedi! Şeyma Subaşı, son videosu ile yine çok konuşulacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu - Son Dakika
23:53 Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (3) - Son Dakika
23:50 İtalya'da "Sardalyalar"dan büyük Roma mitingi - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:03:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Abd'de 14 yaşındaki çocuk donald trump şapkası taktığı için dayak yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]