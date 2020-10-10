ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi - Son Dakika

ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi

10.10.2020 03:41
ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi, System.String[]

ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı, 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarasını iptal ettiğini açıkladı.

ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Başkan Donald Trump'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı, 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarasını iptal ettiğini açıkladı.

3 Kasım seçimleri için gün sayan ABD'de Başkanlık Münazaraları Komisyonu (CPD), yazılı bir açıklama yaparak 15 Ekim için planlanan 2. münazaranın yapılmayacağını duyurdu.

Komisyon, açıklamasında, "Şu anda açıkça gözüküyor ki 15 Ekim'de herhangi bir canlı yayın tartışması olmayacak, dolayısıyla CPD artık 22 Ekim'de yapılması planlanan son münazaranın hazırlıklarına odaklanacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta koronavirüse yakalanıp hastanede yatmasıyla başlayan tartışmalar, Trump'ın en az 10 gün izolasyona girme zorunluluğuna bağlı olarak 2. münazaranın nasıl gerçekleşeceği konusuna odaklanmıştı.

CPD'nin "2. tartışma sanal ortamda yapılsın" önerisi Trump cephesinde kabul görmezken, Biden tarafı da Trump'ın halen virüs taşıma ihtimali dolayısıyla fiziksel bir münazaraya karşı olduğunu açıklamıştı.

Son açıklamalarında her iki aday da 15 Ekim akşamı farklı televizyon kanallarında ayrı programlara katılıp seçmenlerle buluşacaklarını dile getirmişti.

Son gelişmelerin ardından ABD'de 3. ve son başkanlık canlı yayın tartışması, 22 Ekim'de Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, 15 Ekim, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarası iptal edildi - Son Dakika

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