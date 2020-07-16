ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi - Son Dakika

ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi

ABD'de 17 yıl aradan sonra önceki gün ilk kez bir federal mahkumun idam edilmesinin ardından bugün de ikinci bir federal mahkumun idamı gerçekleştirildi.

ABD'de 17 yıl aradan sonra önceki gün ilk kez bir federal mahkumun idam edilmesinin ardından bugün de ikinci bir federal mahkumun idamı gerçekleştirildi.

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ABD Yüksek Mahkemesinin, federal 4 mahkumun 14 Temmuz- 28 Ağustos tarihleri arasında belirlenen günlerde idam edilmesinin önünü açması sonrasında ikinci idam da gerçekleşti.

Indiana'daki Terre Haute cezaevinde kalan 68 yaşındaki Wesley Purkey isimli mahkum, yerel saat ile 08.19'da zehirli iğne ile idam edildi.

Amerikan basınına göre Purkey'in son sözleri "Bu sterilize edilmiş cinayet hiçbir amaca hizmet etmiyor." oldu.

Purkey, 2003'te Missouri'de 16 yaşındaki Jennifer Long isimli bir genç kızı tecavüz ettikten sonra öldürüp, cesedini parçalara ayırarak yakmaktan suçlu bulunmuştu.

Avukatları, 68 yaşındaki Purkey'in demans ve alzaymır hastalıkları nedeniyle kendisine verilecek cezayı idrak edemeyeceğini gerekçe göstererek, idamının iptali talebinde bulunmuştu.

ABD'de 17 yıl sonra ilk federal infazlar

ABD'de geçen yıl çıkarılan bir kararla 2003'ten bu yana ilk kez idam cezasının uygulanmasının önü açılmıştı.

Washington DC Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Chutkan, 13 Temmuz'da aldığı kararla, Adalet Bakanlığına "4 federal mahkumun idamını ertelemesi" talimatı vermişti.

Chutkan, "Mahkememizin elindeki bilimsel veriler, zehirli iğne ile infazın, sanık üzerinde aşırı acı ve gereksiz ızdıraba yol açacağını gösteriyor." ifadesini kullanarak, mahkumların infazında başvurulacak bu yöntemin, ABD anayasasının "zalimce ve alışılmadık cezalandırmanın" yasaklanmasını öngören 8. ek maddesiyle çeliştiğini vurgulamıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Chutkan'ın kararını temyize götürmek için başvurmuştu.

Yüksek Mahkemenin 14 Temmuz'daki imzalanmamış görüşünde, "idamların planlandığı gibi yapılabileceği" belirtilmişti. Mahkemenin 5 yargıcı bu yönde oy kullanırken, muhalefet eden yargıçların sayısı 4'te kalmıştı.

Bunun üzerine, Arkansas'ta 1996'da aralarında 8 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 kişilik bir aileyi katleden 47 yaşındaki Daniel Lewis Lee, 14 Temmuz'da Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki bir federal cezaevinde zehirli iğneyle idam edilmişti.

Lee ve Burkey'in ardından diğer iki federal mahkumun da 28 Ağustos'a kadar infaz edilmesi planlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 17 yıl aradan sonra ikinci kez federal bir mahkum idam edildi - Son Dakika
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