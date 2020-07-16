ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da gerçekleşti - Son Dakika

ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da gerçekleşti

ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da bugün gerçekleşti.

ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da bugün gerçekleşti.

İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil


ABD'de 17 yıl sonra idam cezalarının infazları yeniden başlamıştı. Indiana eyaletinde bulunan Terre Haute Federal Cezaevi'nde 13 Temmuz tarihinde Daniel Lewis Lee'nin idam edilmesinin ardından bugün 68 yaşındaki Wesley Ira Purkey'de yerel saatle 08: 19'da idam edildi. Purkey, 3 Kasın 2003 tarihinde Missouri eyaletinde 16 yaşındaki Jennif Long'a tecavüz edip öldürmekten idam cezasına, 80 yaşındaki bir kadını öldürmekten ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Long'un vücudu parçalanmış, yakılmış ve ardından kimyasal atık tankına atılmış halde bulunmuştu. Purkey'in idam sırasında son sözleri "Jennifer'ın ailesine sebep olduğum acı ve ıstırap için çok pişmanım" oldu. İdam süreci boyunca bir papaz ise Purkley'in başında dua etti. Jennifer'ın babası ise yaptığı açıklamada "Bugün yapılması gerekeni yaptık. Son nefesini vermeliydi çünkü kızımın son nefesini aldı. Bir tatmin yok. Asla da olmayacak çünkü kızım asla geri gelmeyecek" dedi.


Purkley'in idamı daha önce demans hastalığı, şizofreni gibi ağır hastalıklar nedeni ile ertelenmiş ancak yüksek mahkeme tarafından ertelenme kararı iptal edilmişti.


Öte yandan Terra Haute Cezaevi'nde iki idamın daha gerçekleştirilmesi planlanıyor. 5 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan Dustin Lee Honken'sin bu hafta Cuma günü idam edilmesi beklenirken, 10 yaşında bir çocuğu kaçırma, tecavüz etme ve öldürmekten suçlu bulunan Keith Dwayne Nelson'ın ise 28 Ağustos tarihinde idam edilmesi planlanıyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:42 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da gerçekleşti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi 23:28 Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu 23:04 Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil 23:01 Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor 22:37 Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 20:43 Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
İki gencin kavgasına aileler de dahil olunca 60 kişi birbirine girdi
23:50
Gece denize giren bir kişi esrarengiz şekilde kaybolunca arama kurtarma ekiplerini seferber oldu
23:28
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
23:04
Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili ilk adım atıldı! TBMM'de "Dijital Mecralar Komisyonu" kuruluyor
23:01
Freni patlayan yolcu otobüsü dehşet saçtı: 8 yaralı
22:37
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
20:43
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 01:18:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 17 yıl sonra ikinci idam da gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]