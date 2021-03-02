ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli' - Son Dakika
BBC

ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli'

02.03.2021 02:47
ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli', System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nden 170 vekil, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak "Joe Biden yönetimini, Türkiye ile kuracağı ilişkileriyle ilgili politikasını formüle ederken sorunlu insan hakları meselelerine de vurgu yapması" için uyardı.

ABD Temsilciler Meclisi'nden 170 vekil, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup yazarak "Joe Biden yönetimini, Türkiye ile kuracağı ilişkileriyle ilgili politikasını formüle ederken sorunlu insan hakları meselelerine de vurgu yapması" için uyardı.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den vekillerin ortak olarak kaleme aldığı 26 Şubat tarihli mektupta, NATO müttefiki Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminin ilişkilerde gerilime yol açtığı ifade ediliyor:

"İkili ilişkilerimizde stratejik meselelere haklı olarak önem verilmiştir, ancak Türkiye'de insan haklarının büyük oranda ihlal edilmesi ve demokratik yoldan sapılması da aynı şekilde önemli bir endişe sebebidir."

Pazartesi günü kamuoyuna duyurulan mektupta, Dış İlişkiler Komitesi'nin Demokrat Başkanı Greg Meeks ve yine etkili vekillerden Mike McCaul'ün de imzası var.

Erdoğan'dan iş birliği mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Şubat'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin televizyon kanalında gerçekleştirilen programa gönderdiği video mesajda "PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik. FETÖ elebaşıyla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atılmaması da milletimizi ve 251 şehidimizin ailesini derinden yaralamıştır. Türkiye olarak, Amerika ile ortak menfaatlerimizin görüş ayrılıklarımızdan çok daha fazla olduğu inancındayız. Bu anlayışla uzun vadeli bir perspektifle kazan-kazan temelinde yeni Amerikan yönetimiyle iş birliğimizi daha da güçlendirmek istiyoruz" demişti.

20 Ocak'ta göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ise henüz telefon görüşmesi yapılmadı.

'Muhalifler haksız yere hapse atıldı'

Mektupta vekiller Türkiye'deki hak ve özgürlükler konusunda endişelerine yer verirken "Erdoğan ve partisinin Türk yargısını güçsüz hale getirdiğini; siyasi müttefiklerini kilit önemdeki askeri ve istihbarat konumlarına getirdiğini; muhaliflerini, gazetecileri ve azınlık gruplara mensup kişileri haksız yere hapse attığını" ifade etti.

Erdoğan'ın Mayıs 2017'deki ziyareti sırasında Washington'da bulunan Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavgaya da değinilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sırasında Türk korumalar barışçıl protestoculara ve federal çalışanlara saldırdığında, Erdoğan hükümeti kendi tarzını Washington sokaklarına bile taşımış oldu. Erdoğan'ın korumalarından dördü olaydan dolayı ABD'de hala yargılanıyor. Ancak Türkiye'de ise serbestçe dolaşabiliyorlar."

Stratejik müttefik olarak kalmanın iki ülkenin karşılıklı çıkarı olacağı ifade edilen mektupta, mevcut ilişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan ve partisinin davranışlarını değiştirmesi gerektiği belirtildi.

Anlaşmazlıklar sürüyor

Washington ve Ankara yönetimleri bir süredir bir dizi konuda anlaşmazlık halinde. Bu anlaşmazlıkların başında ise Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması geliyor.

Bu sebeple ABD, Aralık ayında Türkiye'ye CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıkladı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve kurumun yetkilileri yaptırım listesine alındı. Ayrıca Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardı.

Türkiye ise ABD'yi Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye destek vermekle suçluyor. Öte yandan Ankara, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda da Washington yönetiminin herhangi bir adım atmadığını söylüyor.

ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli'

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 170 Temsilciler Meclisi Üyesi'nden Blinken'e Türkiye mektubu: 'İlişkilerin onarılabilmesi için Erdoğan davranışlarını değiştirmeli' - Son Dakika Dünya

BBC

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