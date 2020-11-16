- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı - Son Dakika

- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

16.11.2020 23:42

- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

WASHINGTON - Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği, salgının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastanesi Derneği tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınının başından bu yana ABD'de 18 yaş altındaki 1 milyondan fazla çocuğun Covid-19'a yakalandığı aktarıldı. Açıklamada, "12 Kasım itibarıyla pandeminin başlangıcından bu yana toplam 1 milyon 39 bin 464 çocuğun Covid-19 testi pozitif çıktı. 12 Kasım'da sona eren bir haftalık dönemde çocuklarda 111 bin 946 yeni vaka görüldü ve bu sayı önceki haftalara göre çok yüksek" denildi.

Çocuk doktorlarını temsil eden Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza yaptığı açıklamada, "30 yılı aşkın süredir tıp alanında çalışan bir çocuk doktoru olarak bu sayıyı şaşırtıcı ve trajik buluyorum. Kızamık ve çocuk felci aşılarının bulunmasından bu yana toplumumuzda bu şekilde virüs parıltısı görmedik" dedi.

Goza, pandemiyi kontrol etmek için ülke çapında yeni bir strateji geliştirilmesi çağrısında bulunarak, bu yeni stratejinin maske takmak ve sosyal mesafe gibi kanıtlanmış halk sağlığı önlemlerini içermesi gerektiğini açıkladı. Dr. Goza, "Bu salgın çocuklara, ailelere, topluluklara, doktorlara ve diğer ön saflarda çalışan sağlık ekiplerine büyük zarar veriyor. Halk sağlığımıza ve bilimsel kurumlarımıza olan güveni yeniden sağlamak için çalışmalıyız. Aileler ile pediatristler için mali yardım sağlamalıyız. Aynı şekilde okullarımız, akıl sağlığı hizmetlerimiz ve beslenme yardımları gibi çocuklara ve ailelere yardımcı olan sistemleri desteklemeliyiz" dedi.

Uzmanlar, çoğu çocukta semptomların çok az veya hiç olmaması nedeniyle çocuklarda vaka sayılarının büyük ölçüde eksik bildirildiğini düşünüyor.

ABD'li ebeveynler aşı konusunda tereddütlü

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne ait verilere göre, geçen yıl ABD'deki her 5 çocuktan 1'inin "aşı konusunda tereddütlü" bir ebeveyne sahip olduğu belirtildi. CDC, ABD'de 2019 yılındaki kızamık salgınının aşı konusunda tereddütlü ebeveynler nedeniyle meydana geldiğini ve salgında Washington eyaleti ve New York'taki ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmamasının etkili olduğunu ifade etti.

Her yıl çok az çocuğun grip aşısı olduğunu bildiren CDC, ABD'de kabakulak salgınlarının son yıllarda temel çocukluk aşılarının yapılmaması nedeniyle meydana geldiğini aktardı. CDC, 6 aylıktan büyük herkesin her yıl grip aşısı olması gerektiğini belirtmesine rağmen 18 yaşın altındaki çocukların yalnızca yüzde 63'ü grip aşısı oluyor. Halk sağlığı yetkilileri, güvenli ve etkili bir aşı mevcut olduğunda ebeveynlerin çocuklarının Covid-19'a karşı aşılanmasına izin verme konusundaki tereddütlerinin azalmamasından endişe ediyor.

ABD'de toplam vaka sayısı 11 milyon 433 bin 4'e, toplam can kaybı ise 252 bin 165'e ulaştı.

- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı
- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı
- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı
- ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Çocuk Hastanesi, Koronavirüs, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi Doğa yürüyüşçüsü, 45 dakikalık 'ölüm'den sonra hayata döndürüldü Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim         
00:07
Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak         
23:41
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı         
23:25
Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi         
23:01
Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı Tartıştığı kadını tabancayla öldüren 18 yaşındaki zanlı tutuklandı         
22:17
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 00:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - ABD'de 18 yaş altı 1 milyondan fazla çocuk Covid-19'a yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei