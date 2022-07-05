ABD'de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi

ABD'deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD'de silahlı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABD'deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD'de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıklarken, bunun haftada ortalama 11'den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade edildi.

ABD'DE BAĞIMSIZLIK GÜNÜ KANA BULANDI

Dün Bağımsızlık günü kutlamalarında, Illinois eyaletinde yer alan Highland Park'ta 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia'da 2 polis memuru, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te resmi olmayan bir havai fişek kutlaması sırasında 8 kişi yaralandı.

Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde ise partiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

(İHA)