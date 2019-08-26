Son Dakika Haberleri: ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik "süresiz gözaltına" karşı dava
Son Dakika Güncel Haber

ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik "süresiz gözaltına" karşı dava

1 saat önce

ABD'de 19 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen çocukların gözaltı süresini "süresiz" hale getirecek düzenlemeye karşı dava açtı.

ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik

ABD'de 19 eyalet, Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen çocukların gözaltı süresini "süresiz" hale getirecek düzenlemeye karşı dava açtı.

Trump yönetiminin, ülkeye yasa dışı yollarla giren ailelerin gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan mahkeme kararını yürürlükten kaldırarak yerine, süresiz gözaltı öngören yeni düzenleme getirmeye hazırlandıklarını açıklamasının ardından, eyalet yönetimlerinden tepki geldi.

ABD'nin 19 eyaletinin başsavcıları, Trump yönetiminin bu düzenlemesine karşı dava açtıklarını duyurdu.

California Başsavcısı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, göçmen çocukların zarar görmesini istemediğini belirterek, davayı Massachusetts Başsavcısı Maura Healey ile açtıklarını ifade etti.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson da çocukların gereğinden uzun süre gözaltında tutulmasının ruhsal ve fiziksel sağlığını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti.

Düzenlemeye karşı mahkemeye başvuran diğer eyaletler ise Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington ve District of Columbia.

Trump yönetiminin yasa dışı göçmen aileler için süresiz gözaltı adımı

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmen ailelerin yasal gözaltı süresini 20 gün ile sınırlı tutan ve "Flores Uzlaşması" olarak bilenen mahkeme kararının göçmen sorunu konusunda yasal boşluk yarattığını belirtmişti.

McAleenan, söz konusu mahkeme kararı yerine, göçmen ailelerin süresiz olarak gözaltında tutulmasını öngören yeni bir düzenleme getireceklerini duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek
Trump: İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile 'Uygun koşullar' altında görüşmek istiyorum ABD Savunma Bakanlığı'dan F-35 açıklaması: Türkiye bir müttefiktir Binali Yıldırım: Terör olaylarında kontrol devletin elinde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 23:35:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de 19 eyaletten göçmenlere yönelik "süresiz gözaltına" karşı dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]