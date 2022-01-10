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ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi - Son Dakika

ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi

10.01.2022 23:20
ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi

ABD'nin New York kentinde dün 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'i çocuk 17 olarak revize edildi.

ABD'nin New York kentinde dün 19 katlı bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'i çocuk 17 olarak revize edildi.

ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda dün çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. New York Belediye Başkanı Eric Adams yaptığı son açıklamada, yangındaki can kaybını güncelleyerek, 8'i çocuk 17 can kaybı olarak revize etti.

Belediye Başkanı Adams, "New York şehri dünyadaki etnik kökenleri ve kültürleri teslim ediyor. Meydana gelen yangın olayı tarif edilemez bir trajedi" ifadelerini kullanarak, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve Beyaz Saray'ın New York şehrinin ihtiyaç duyacağı her şeyi sağlayacağına söz verdiğini aktardı.

"Yangına açık bir kapı neden olmuş olabilir"

Belediye Başkanı Adams, meydana gelen yangının, otomatik kapanması gereken bir kapının açık olması nedeniyle yayılmış olabileceğini belirterek, "Açık kalan kapı ile ilgili bir teknik arıza oluşmuş olabilir. Soruşturma sonucu ortaya çıkacak" dedi.

New York İtfaiye Komiseri Daniel Nigro ise, yaralıların şehirdeki 7 farklı hasteneye götürüldüğünü belirterek, bazı hastaların hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

Yangın elektrikli ısıtıcıdan çıkmış

İtfaiye ekipleri, yangının ilk belirlemelere göre apartmanın bir dairesindeki portatif elektrikli ısıtıcıdan çıktığını açıkladı.

Öte yandan ABD'nin Philadelphia kentinde geçtiğimiz çarşamba günü bir toplu konut sitesinde meydana gelen yangında 8'i çocuk 12 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi
ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi
ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi
ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi
ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 19 katlı apartmanda çıkan yangında ölü sayısı 17 olarak güncellendi - Son Dakika
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