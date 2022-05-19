ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 18:37

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen tören ile kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen tören ile kutlandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde yapılan kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiği Misyon Şefi Sinan Ertay, KKTC'nin Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Hazar İbrahim, büyükelçilik bahçesindeki Atatürk heykelinin önüne çelenk bıraktı.

TRT'nin bu yıl 19 Mayıs için hazırladığı film gösterimi ile devam eden törendi, İkinci Katip Orhun Demirel, Silahlı Kuvvetler Kara Ataşesi Albay Ahmet Durgut ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Zehra Özgen de günün anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Törene, Washington'da yaşayan Türk vatandaşları ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

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Şişli ve Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı Şişli ve Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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